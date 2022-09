Sabato 3 settembre, dalle ore 18:30, i referenti della onlus "Il giardino di Gloria" di Corato hanno organizzato un aperitivo gratuito per aspiranti volontari rivolto a tutte le persone che intendano iniziare un percorso di collaborazione con l'associazione guidata da. L'incontro si svolgerà nella sede della onlus in strada esterna Paolomio 24 a Corato.Nell'occasione sarà possibile incontrare i volontari dell'associazione, scoprire il, conoscere gli obiettivi dell'associazione e le attività che si svolgono all'interno de "Il giardino di Gloria". I volontari, dopo un percorso di formazione, si occuperanno di preparare i materiali necessari per i laboratori, seguire bambini, bambine, ragazze e ragazzi con disabilità durante le attività, curare la manutenzione del giardino sensoriale, collaborare nell'organizzazione di attività formative."Il giardino di Gloria" ha l'obiettivo di favorire l'inclusione di persone diversamente abili, promuovere il benessere psico-fisico, divulgare valori utilizzando la Natura come "Grande Maestra", formare e aggiornare gli addetti ai lavori, nonché gli utenti al rispetto e alla cura della Natura. Informazioni al 3339650291.