Iniziativa de "Il giardino di Gloria" in piazza Matteotti

"Il giardino di Gloria" ha promosso e organizzato una performance musicale di bambini in piazza Matteotti a Corato per giovedì 22 dicembre, a partire dalle ore 17. L'iniziativa comprenderà anche spettacoli di bolle, magia, palloncini e la degustazione di dolci panini, nell'attesa che arriviProsegue così l'attività di inclusione da parte dell'associazione, attraverso la «socializzazione che crea il senso di appartenenza, allontana dalla solitudine e stimola la solidarietà e il mutuo aiuto». «Saranno proprio i piccoli e le piccole, con la loro musica, a ricordarci che insieme si può, insieme è meglio, insieme è più bello» hanno spiegato gli organizzatori.Fra i partecipanti anche ragazzi con disabilità, che hanno preso parte attivamente al laboratorio musicale "L'abbraccio sonoro", grazie al bando innesti promosso dal Comune di Corato come misura di contrasto al fenomeno delle povertà educative e di promozione del benessere dei minori.