Il grande finale di Birramilandia: stasera i Gemelli DiVersi in concerto

Dopo il grande successo delle prime due serate di Birramilandia, stasera, domenica 15 ottobre, (ultima serata dell'evento) a Terlizzi è previsto il gran finale di questa terza edizione, con il concerto ad ingresso completamente gratuito, dei Gemelli DiVersi, a partire dalle ore 21.00.L'appuntamento è sempre in via Chicoli, con Thema e Strano pronti ad incantare ed emozionare i fan, sulle note di "Mary", "Fotoricordo", "Un attimo ancora", "Prima o poi" tra le altre.La band, punto di riferimento della musica italiana pop degli anni '90, ha saputo coinvolgere un pubblico così trasversale (anche anagraficamente) da rendere i loro brani attualissimi anche oggi.Per meglio gestire la viabilità vista la portata dell'evento, si consiglia ai terlizzesi di raggiungere via Chicoli a piedi. Per tutti gli altri e per chiunque volesse usufruirne, l'organizzazione ha messo a disposizione delle aree parcheggio gratuite, che qui elenchiamo: una in Viale Italia, all'altezza del panificio Dinapoli, nei pressi c'è oltretutto anche l'ampio spazio del supermercato Famila; un'altra, in via Giovinazzo, vicino l'ingresso posteriore del parco comunale da cui si accede ai campi da tennis. A queste due aree parcheggio si aggiunge una terza, all'esterno del nuovo mercato dei fiori in via Italo Balbo. Qui sarà disponibile un servizio navetta a partire dalle 20:00 e fino all'01:00.Anche quest'ultima serata di Birramilandia è pensata per coinvolgere tutti, dai più piccoli, con un'area intrattenimento a loro dedicata e l'animazione di DJ Frog, (attività just dance, baby dance, mascotte Bing, Topolino, Minnie e tanto altro ancora) agli adulti, con attività ricreative di svago e la musica a fare da filo conduttore. In tutto ciò è sempre presente l'area dedicata a stand birra, con marchi internazionali, food, artisti di strada e molto altro.Questa serata conclusiva, avrà inizio alle ore 18:15 col dj set di Rinaldo b2b Danny Cataldi e dopo l'esibizione dei Gemelli DiVersi (ore 21:00) si concluderà col dj set di Danny Dee a partire dalle ore 22:15 con chiusura della manifestazione alle ore 00:00. Presentatore e vocalist, Biro.Con l'auspicio che anche questa sera tutti possano divertirsi responsabilmente, questa manifestazione è stata organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi, Radio 80 – Love FM e Viva Network.