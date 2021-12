Il gruppo teatrale Arca torna in scena con "Le pillole d'Ercole"

Sabato 8 e 15 gennaio ingresso ore 19, sipario ore 19,30.

Domenica 9 e 16 gennaio ingresso ore 18, sipario ore 18.00.

Dopo due anni di forzata inattività, l'ARCA torna in scena con una commedia brillante, Le pillole d'Ercole, di M. Hennequin e F:G Bilhaud, rappresentata per la prima volta nei primi anni del '900.Dopo la versione cinematografica del 1960, curata da Luciano Salce e interpretata da Vittorio De Sica, Nino Manfredi, Sylva Koscina e Oreste Lionello, la commedia è entrata nel tabellone di moltissime compagnie teatrali. Tutta l'intrigatissima trama della commedia ha come protagonista un potentissimo afrodisiaco, "la pillola d'Ercole", che sconvolge la tranquilla e felice vita coniugale di un medico, "rarissimo esemplare di marito fedele".Per il complicatissimo gioco degli equivoci e degli scambi d'identità dei personaggi, la commedia garantisce due ore di spensierata e coinvolgente comicità.La trama narrativa si snoda attraverso malintesi e colpi di scena, generando situazioni cosi assurde e paradossali che sembra impossibile allo spettatore che tutto torni alla normalità.Anche in questa occasione l'ARCA offre un cast di attori in grado di garantire una serata di piacevole emozione teatrale.La commedia sarà rappresentata nel bellissimo auditorium, restaurato di recente, del Liceo artistico "Federico II, stupor mundi" nei giorni 8, 9, 15 e 16 gennaio.Per informazioni: 3498054740-3468005994In ottemperanza alle norme anti covid in vigore, l'ingresso è consentito solo con il green pass e la mascherina FFP2.