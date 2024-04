A Corato parte il laboratorio teatrale “Cantiere città bambina”

A partire da, sul territorio diè possibile partecipare al laboratorio teatrale "", promosso dal C, in collaborazione con l'Associazione Teatrale "Kuziba" e l'Assessorato alle Politiche Sociali.Il laboratorio consiste in due incontri che si svolgeranno presso il Centro Servizi per le Famiglie, sito in Via Talete n2, nelle date del 29 aprile e 6 maggio dalle 16.00 alle 17.30.Gli incontri, guidati da un esperto, verteranno sull'esplorazione e la conoscenza del corpo e della voce, la consapevolezza della spazialità, l'interazione con gli altri e la sperimentazione dei ruoli.Gli incontri saranno gratuiti, rivolti ai cittadini del territorio.