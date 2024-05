A Corato arriva "Gli anni", vincitore di due Premi UBU 2023

Scheda spettacolo

Gli anni

Vincitore di due– Migliore Spettacolo di danza dell'anno e Miglior Performer a Marta Ciappina – arriva a, Roma teatro cinema, ore 21) e a, teatro Comunale, ore 202.30) "Gli anni" secondo titolo della personale di Marco D'Agostin, rivelazione della nuova scena performativa."Gli anni" evoca attraverso il suo titolo il racconto biografico e assieme generazionale del romanzo di Annie Ernaux. Danza, parole, musica, immagini per riflettere sul senso della memoria e sul rapporto con il passato, tra grande e piccola storia. Lo spettacolo rientra nelle stagioni dei comuni di Cerignola e Corato, organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.VAN / Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze / Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa / Emilia Romagna Teatro ERT – Teatro Nazionale/Festival Aperto – Fondazione I Teatri /Tanzhausnrw, Düsseldorf /SnaporazvereinMarta Ciappinadi Marco D'agostinsuono e grafica Luca Scapellatoluci Paolo Tizianelconversazioni Lisa Ferlazzo Natoli, Paolo Ruffini, Claudio Cirrivideo editing Alice Brazzitcostruzione elementi scenici Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'EuropaQualcuno ha scritto che c'è una distanza incolmabile tra quel che è successo un tempo e il modo in cui ci appare ora, ammantato di una strana irrealtà. La coreografia de Gli anni è costruita per tentare di ricucire questo strappo. Marta Ciappina invita gli spettatori a giocare con la propria memoria. Il corpo di Marta e gli occhi di chi la guarda intraprendono un viaggio che fa la spola tra il presente - il momento della performance, irripetibile incontro romantico - e il passato di ognuno.