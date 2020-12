Il mercato settimanale è posticipato al 28 dicembre

Il mercato settimanale del sabato che si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 26 dicembre è stato posticipato al 28 dicembre.A stabilirlo è il sindaco Corrado De Benedittis con propria ordinanza, resasi necessaria date le vigenti misure restrittive per far fronte al contenimento del contagio su aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, cosìdette "zona rossa" con il divieto di svolgimento di tutti i tipi di mercato.Il primo giorno utile per svolgere il mercato settimanale soppresso il 26 dicembre è individuato, pertanto, in lunedì 28 dicembre 2020 che risulta giorno libero dalle restrizioni e divieti di cui all'art. 3 del DPCM del 03/12/2020.