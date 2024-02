Il valore di un broker di assicurazioni: proteggere il tuo business dai rischi

Social Video 5 minuti Approfondimento a cura dello Studio Antonio Arbore Srl

Nel mondo degli affari, il rischio è inevitabile. Diventa dunque fondamentale capiree di conseguenza imparare da subito a proteggere il proprio futuro.In tal senso, lo– con un'esperienza sul campo di 26 anni – offre chiari spunti per comprendere quali sono i rischi e quali le possibilità per imprenditori, esercenti, professionisti e capofamiglia, al fine di vivere sereni e generare benessere per sé e per chi gli sta accanto.«Oggi noto che in molte realtà aziendali il concetto di proteggere i propri rischi deve essere quanto più pratico possibile, finalizzato più alla copertura dei rischi obbligatori per legge e ricerca spasmodica del risparmio sui costi piuttosto che all'approfondimento di un argomento di così notevole importanza» spiega«Addirittura c'è chi sostiene che le polizze rappresentano un costo superfluo. I rischi vengono percepiti solo se si ha avuto un'esperienza in precedenza o l'ha avuta qualche conoscente. Ti riporto un esempio che è molto comune. Il titolare dell'azienda è molto impegnato e affida la gestione dei rischi della sua azienda ad un impiegato che avrebbe il compito di capire quali rischi la stessa azienda corre, scegliere gli assicuratori per chiedere un preventivo, valutare le garanzie che l'assicuratore proporrà tramite una proposta di polizza ed infine analizzare i costi ed acquistare la polizza.Secondo te quali saranno le competenze dell'impiegato di turno che una volta all'anno dedica un paio di settimane all'osservazione e la riflessione su quello che dovrà far sottoscrivere al titolare d'azienda?Ecco dove entra in gioco il ruolo cruciale di un broker di assicurazioni. Ti parli di 5 punti essenziali della mia professione.Un broker di assicurazioni non solo comprende i rischi che l'azienda può affrontare, ma è in grado di anticipare quelli che potrebbero emergere in futuro. Con una valutazione dettagliata delle operazioni aziendali, può individuare i potenziali punti di vulnerabilità e proporre soluzioni su misura.Il broker di assicurazioni ha accesso a una vasta gamma di compagnie e polizze assicurative, il che significa che può trovare la copertura più adatta alle esigenze specifiche dell'azienda.Questo non solo assicura una protezione completa, ma può anche portare a tariffe competitive e condizioni vantaggiose.Navigare nel complesso panorama delle assicurazioni può essere scoraggiante per il dipendente di turno che si trova ogni anno a fare la ricerca.Il broker di assicurazioni fornisce consulenza esperta, spiega in modo chiaro e conciso le opzioni disponibili e aiuta a prendere decisioni informate.Contrariamente alla percezione comune, coinvolgere un broker di assicurazioni non aggiunge necessariamente costi aggiuntivi. In realtà, un broker esperto può aiutare a ottimizzare i costi, identificando le aree in cui è possibile risparmiare senza compromettere la qualità della copertura assicurativa.In caso di sinistro, avere un broker di assicurazioni dalla tua parte può fare la differenza.Si occupa di tutto il processo di gestione del sinistro, garantisce una risoluzione tempestiva e senza intoppi, consentendo all'azienda di concentrarsi sulle altre attività.In sintesi, il broker di assicurazioni non è solo un intermediario, ma un partner strategico per il successo a lungo termine di un'azienda che vuole avere successo.Investire nella giusta copertura assicurativa, con l'aiuto di un broker di fiducia, è un passo fondamentale per proteggere il tuo business da imprevisti e incertezze.Quindi se stai cercando consulenza esperta per le tue esigenze assicurative aziendali, sono qui per aiutarti. Contattami per una valutazione gratuita e non te ne pentirai!».Per maggiori informazioniEmailinfo@antonioarborebroker.itstudioantonioarboresrl@pec.itSede CoratoVia Vitt. E. Orlando 30Tel: 080 24 63 577‌-Sede MolfettaVia Sant'Angelo 45Tel: 080 91 41 403