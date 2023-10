Roberto Capozza Alvarez è il nuovo Presidente dell'Associazione Giovani Farmacisti Bari Bat

Una nomina che premia una grande famiglia di farmacisti, impegnata attivamente e silenziosamente anche nel sociale. Si è svolta nei l'assemblea ordinaria ed elettiva dei soci A.GI.FAR BARI (Associazione Giovani Farmacisti della zona di Bari e Bat).Ebbene è stato eletto neo Presidente il dott. Roberto Capozza Alvarez, un giovane farmacista di Andria, figlio del dottor Filippo e nipote del dottor Aldo (il secondo cognome è quello della mamma di origine spagnola. Un amore nato tra i giovani Filippo ed Elba durante gli anni universitari in Svizzera, dove si conobbero quali studenti di Farmacia. Anche la mamma Elba Alvarez Vidal con l'altro suo figlio Sergio Capozza sono farmacisti e svolgono la loro professione nella sede di via Corato, sempre ad Andria) che si è distinto, prima sotto la guida del past president dott.ssa Rossella Galetta, poi del dott. Candido Spinelli, per la sua determinazione ed enorme passione verso la propria professione.L' Agifar Bari è una realtà costantemente in crescita fondata sull'esigenza della nuova generazione di dare il proprio contributo nella ridefinizione della propria categoria professionale. "Sono onorato di rappresentare un'associazione fondata più di 35 anni fa dal nostro attuale Presidente dell'Ordine, il Sen. Dr. Luigi D'Ambrosio Lettieri e Vicepresidente della FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani). Ho al mio fianco una squadra giovane, unita e piena di idee. Siamo già al lavoro per proporre ai soci moltissime novità, sia in ambito professionale che sociale. Il lavoro del farmacista è profondamente cambiato negli ultimi anni e noi giovani siamo consapevoli che solo l'aggiornamento continuo e l'aggregazione possano costruire la professione di domani. Non mancheranno infatti iniziative ed eventi che da sempre rappresentano occasioni di unione e amicizia", esordisce così il nuovo presidente Dott. Roberto Capozza Alvarez.L'Agifar è rivolta a laureati e studenti del quarto e quinto anno di Farmacia e CTF, e si interpone come finestra di connessione tra l'università e l'ordine professionale. Si occupa di formazione, counseling professionale e orientamento nel mondo del lavoro in un'ottica di cooperazione e spirito di squadra. "La nostra parola chiave è Network che lega centinaia di farmacisti da tutta Italia sotto la guida della nostra Federazione oltre alle collaborazioni con diversi organi professionali ed enti benefici. " Aggiunge il Vicepresidente dott.ssa Federica Faccitondo, anche tesoriere Fenagifar. L'agifar infatti si è distinta negli anni per l'organizzazione di eventi solidali a favore di Telethon, Croce rossa Italiana ed in maniera attiva, partecipando ad iniziative come la Race for the Cure."L'Agifar è una palestra di vita che sviluppa la capacità di lavorare in team e che è capace di rendere concrete le proprie idee, condividendole con giovani e brillanti professionisti. " Queste le parole conclusive del Segretario dott.ssa Valentina Chicco.Organi sociali per il triennio 2023/2026:Roberto Capozza nuovo Presidente dell'associazione, affiancato da Federica Faccitondo e Michele Tedone come Vice Presidenti, Valentina Chicco nel ruolo di Segretario e Vitangelo Morea come Tesoriere, Luciana Laricchia e Margherita Cicinelli a completare il Consiglio Direttivo. Sono stati poi eletti nel Collegio dei Revisori dei conti Alberto Armenise, presidente, Claudio Di Gennaro e Fausto Mazziotti. Al Collegio dei Probiviri: Silvia Mastromarino, presidente, Serena Iacovelli e Giuseppe Morgese.