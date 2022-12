Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte ma solo tanto spavento. L'incidente avvenuto intorno alle ore 16:15 di venerdì 16 dicembre a Corato, nelle vicinanze del cimitero, ha riguardato due veicoli, una Fiat Idea e una Opel Agila, che si sono scontrati all'altezza di un incrocio.Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. L'impatto ha causato il ribaltamento dell'Opel Agila, che ha terminato la sua corsa contro un muretto. Le due persone a bordo per fortuna non hanno riportato ferite serie ma sono state naturalmente soccorse dalle équipe sanitarie intervenute sul posto insieme alle forze dell'ordine. Sta bene anche il conducente della Fiat Idea.