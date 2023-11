Incanto 2023: una conferenza stampa apre ufficialmente il Natale di Corato

programma natale 2023 corato Documento PDF

Parte ufficialmente con una conferenza stampa in Sala Consiliare il Natale di Corato 2023. Più di 80 eventi affollano il cartellone che da domani, per un mese e mezzo, intratterrà i coratini e non solo, con una serie di eventi ed iniziative trasversali, per tutti i gusti. "Sinergia" è la parola chiave di un'iniziativa disegnata con molteplici finalità: rivitalizzare il cuore pulsante della città, favorire i prodotti tipici locali, favorire negozi e imprese del nostro centro. Il tutto con un occhio di riguardo per le iniziative rivolte ai bambini e alle fasce più deboli, veri protagonisti del Natale.«Soprattutto nei tempi difficili bisogna salvaguardare il Natale. La città di Corato con forza afferma l'importanza di questa festa. Un programma interessante e bello che parla alla città e oltre», apre così il Sindaco De Benedittis la conferenza stampa. Le fa eco l'assessore Concetta Bucci: «In questo cartellone abbiamo cercato di coniugare cultura e sviluppo economico. Abbiamo lavorato in sinergia per questo risultato. Sarà un Natale corale perché abbiamo coinvolto le tante associazioni presenti sul territorio. In pole position ci sarà anche la valorizzazione dei prodotti locali, partendo dal nostro oro verde. Non mancheranno gli eventi culturali ma nemmeno gli addobbi. Abbiamo portato la festa nel cuore pulsante della nostra città. Ovviamente - conclude l'assessora - non mancheranno gli eventi tradizionali, a cura della Pro Loco, come la Jò a Jò e "la matinê de la chiazze".Assessora Antonella Varesano: «Per questo Natale abbiamo avuto un approccio metodologico, sinergico, che si basa sul principio di sussidiarietà che crea un tessuto di relazioni. È molto bello lavorare tra gli assessorati in sinergia, ma è anche bello lavorare in gruppo con la città, un senso di comunità a cui manca il tassello dell'animazione che spetta ai cittadini e non solo, per concludere l'opera».Così l'Assessore alla Cultura Beniamino Marcone: «"Condividere" è la parola chiave, questo prescindendo da ogni altro schema economico, politico. Possiamo fare insieme grandi cose per il territorio ed i cittadini. Ringrazio l'associazione Freedom, la Confcommercio e tutte le attività commerciali e associazioni che hanno partecipato al cartellone. L'asse portante della nostra amministrazione sono i bambini e i ragazzi, elemento importante. In tutte le nostre programmazioni c'è sempre questo elemento. Creiamo futuro e bellezza curando quella fascia d'età. Per eliminare quei brutti episodi di cronaca, dobbiamo lavorare sui giovani. Tanti anche gli appuntamenti culturali, oltre trenta domande di adesione, selezionate dieci. Quest'anno abbiamo deciso di tenere i paletti un po' chiusi, non per esclusione, ma per crescere. In questo modo tutti hanno dato il meglio. Anche così cresce la collettività.Dirigente Pippo Sciscioli: «Cultura e sviluppo economico vanno a braccetto. L'impresa e la cultura si abbracciano, non a caso questo programma tiene conto di ambo le cose. Questo programma viene all'indomani dell'approvazione del Documento Economico del Commercio. Nulla è lasciato al caso, tutto è figlio di una sana programmazione».La Pro Loco nella figura di Gerardo Strippoli: «Abbiamo dimostrato la costanza del nostro impegno a fianco delle amministrazioni comunali che si susseguono. Le amministrazioni cambiano, la Pro Loco resta. Ringrazio l'Amministrazione Comunale nella figura di Beniamino Marcone e i dirigenti. Mi sono meravigliato della disponibilità assoluta di alcuni funzionari del SUAP».Luigi Menduni, Confcommercio: «Il tutto è nato un mese fa, parlavamo delle ultime modifiche del distretto urbano del commercio, si lanciò l'idea di valorizzare centro storico e attività con il Natale. Abbiamo lavorato tantissimo, quasi diciotto ore al giorno per arrivare preparati quest'oggi. Realmente si è creata una macchina mostruosa, in venti giorni abbiamo fatto tutto per bene. Tanti tavoli tra di noi, tantissimi hanno partecipato, anche del settore HORECA, che saranno il valore aggiunto».L'attesa dunque è finita, Corato si prepara a celebrare il periodo natalizio con un ricco programma di eventi: si parte domani con una mostra a cura della Pro Loco.