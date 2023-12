Natale a Corato, l'Incanto prosegue nel weekend

Un weekend all'insegna del gusto, della musica, dell'intrattenimento e della magia nel borgo di Corato. L'incanto del Natale a Corato continua a stupire grandi e piccini. Il 16 e 17 dicembre l'appuntamento è con "Gastronomie Natalizie", organizzata in via Duomo dal Comune di Corato, Confcommercio Corato e associazione Freedom. Non mancheranno gli stand con i sapori della tradizione ma anche una rivisitazione di dolci natalizi.E ancora in piazza dei bambini nella due giorni, anche una mostra che celebra la creatività e lo spirito della Puglia: "The Puglieser". E' questo il progetto creato da Luigi Leonardo Cascella che oggi diventa una mostra organizzata dall'Associazione Culturale Freedom in collaborazione con Aspro La Vinosteria. Un allestimento particolare con tante illustrazioni che offriranno uno sguardo autentico sulla cultura e sull'arte della nostra regione in un viaggio alla scoperta dei talenti locali.Start sabato 16 alle 18,30 con Gastronomie natalizie: passeggiando tra gli stand, tantissime specialità culinarie e tante idee regalo per Natale. Ad accompagnare tutti, la musica travolgente della Free Band a cura di Mirus Eventi e "Le Note del Natale", un concerto live con i coristi dell'Associazione Perla Music e la direzione del M° Lello Losito. In piazza dei Bambini, la bellezza e la ricchezza culturale della Puglia con l'inaugurazione della mostra 'The Puglieser'. Alle 20:00 la presentazione del libro "The Puglieser Christmas Edition #1", con 35 illustrazioni e 16 racconti, dedicato completamente al Natale, il cui ricavato sarà in parte devoluto in beneficenza all'Ambulatorio Popolare di Barletta.L'Incanto proseguirà nel Borgo domenica 17 dicembre con il viaggio nelle "Gastronomie Natalizie" e la travolgente musica della Ceralacca Band in una performance che renderà unico il fine settimana a Corato.