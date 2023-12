Jazz e Cartoon con l'Associazione AlterAzioni per l'INCANTO di Natale

Lunedì 11 dicembre dalle ore 9.30 doppio appuntamento con la Musica Jazz e i Cartoon presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Tattoli-De gasperi" di Cosaro con la lezione-concerto "Tutti quanti voglio fare il jazz"a cura dell' Associazione AlterAzioni di BisceglieIl Concerto rientra nella proposta natalizia"CHRISTMAS TIME", una mini rassegna che l'associazione biscegliese ha pensato per il Natale a Corato 2023 ed inserita nel programma InCanto 2023, il cartellone degli eventi natalizi patrocinati dal Comune di Corato.Il progetto che ha preso il suo inizio con il CONCERTO di AVVENTO lo scorso 9 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria Greca con un Concerto di Musica Classica dal titolo "Suoni di Pace", prosegue con una proposta interamente dedicata alla formazione musicale dei giovanissimi e dedicata al jazz . Infatti la caratteristica della proposta dell'associazione AlterAzioni è proprio quella di aver voluto proporre un progetto articolato, pensato in maniera trasversale per un pubblico eterogeneo per età e gusti musicali, dal bambino all'anziano.Il Concerto di lunedì 11 dicembre è un concerto dimusica jazz, protagonisti i musicisti della THE JAZZ CARTOON BAND formata da Emma Ceglie, alla voce, Gianfranco Menzella al saxofono, Vito Liturri al piano, Marco Boccia al contrabbasso, Gianlivio Liberti alla batteria.La conduzione della lezione-concerto che prevede anche attività didattiche inclusive che prevedono la partecipazione attiva degli alunni, è affidata alla prof.ssa Clelia SgueraL'Associazione AlterAzioni, con questa proposta, ha volutooffrire ai più giovani la possibilità di avvicinarsi al repertorio jazz con un progetto che potesse unire la passione per i cartoni animati e gli stili di un genere quanto mai attuale e graditissimo in maniera trasversale.La stessa associazione da anni è in partnership con l'Istituto "Tattoli-De Gasperi"che nella persona della Dirigente Prof.ssa Maria Rosaria De Simone, ha sempre accolto e sostenuto favorevolmente le proposte dell'associazione biscegliese in molteplici occasioni.Il programma presentato propone una selezione di musiche tratte dal repertorio jazzistico delle più celebri colonne sonore arricchito dalla simultanea presenza di videoproiezioni.Il Concerto si terrà presso lal'auditorium dell'istituto Comprensivo del "Tattoli-De Gasperi" dalle ore 9.30.Il prossimo appuntamento dell'Associazione AlterAzioni saràgiovedì 4 Gennaio alle ore 19.30 nella Sala Verde con il Concerto per il Nuovo Anno dal titolo "LIKE A FILM"affidato a un trio d'archi con la partecipazione del flautista Sergio Bonetti. Il progetto vuole coniugare ambiti e linguaggi artistici diversi, e contestualmente proporre progettualità inclusive a favore di un ampio allargamento del pubblico, con un 'attenzione speciale ai giovanissimi.La mini-rassegna "Christmas Time" conferma con una proposta così articolata, la volontà dell'Associazione AlterAzioni, espressa dalle scelte artistiche di Clelia Sguera e Vito Liturri, direttori artistici della stessa, il desiderio di voler coniugare in maniera integrata Performance e Formazione, Cultura e Servizio.