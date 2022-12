Incidente sulla Corato-Andria, feriti lievi

Solo qualche lieve escoriazione, oltre il comprensibile spavento, per le persone rimaste coinvolte nell'incidente che si è verificato poco dopo le 7 del mattino di lunedì 19 dicembre sul tratto compreso tra Corato e Andria della strada provinciale 231 (ex statale 98). In base a una sommaria ricostruzione dei fatti, un mezzo avrebbe tamponato il veicolo che lo precedeva e l'impatto si sarebbe tramutato in una carambola con una terza auto, che marciava in senso opposto e a seguito dello scontro si sarebbe ribaltata.Tutti gli occupanti sono stati soccorsi dal personale sanitario senza far registrare, per fortuna, gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Corato per effettuare i rilievi del caso e gestire il flusso del traffico in attesa della rimozione dei mezzi.