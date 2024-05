Vespisti coratini investiti in una stazione di servizio sulla SS 106 Jonica

Ci sonocoinvolti nel rocambolesco incidente avvenuto ieri in una stazione di servizio sulla statale 106 Jonica, al km 450, in direzione Reggio Calabria.Sono sette in totale i feriti (di cui anche quattro ruvesi) che, dopo circa 100 km dalla partenza da Corato, si erano fermati in una stazione di servizio per una pausa e per il rifornimento. Appena dopo aver parcheggiato le Vespe nei pressi del bar, su di loro è piombata un'automobile che ha travolto il gruppo di persone e le loro motociclette.Da una prima ricostruzione, pare che il guidatore - un uomo di circa 70 anni - a bordo di un veicolo di grossa cilindrata a cambio automatico, abbia perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento.I motociclisti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e infine dimessi dopo tutti i necessari accertamenti. Nulla di grave, ma sicuramente per loro un immenso spavento.