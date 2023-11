Incuria nella consegna della Posta: la lamentela di alcuni cittadini di Via Sant'Elia

Provengono da alcuni cittadini residenti in via Sant'Elia lamentele a proposito del servizio di consegna della Posta nella loro zona.I suddetti cittadini lamentano di non ricevere la posta nelle rispettive buche delle lettere e di ritrovarla sparsa nel portone. Essendo già accaduto più di una volta, e trattandosi di documenti contenenti dati sensibili, essi chiedono maggiore attenzione nell'atto di consegna. Il pericolo, stando a quanto affermano nelle segnalazioni arrivate in redazione, è che possano disperdersi lettere di una certa importanza.Condividiamo la segnalazione dei nostri concittadini, sperando che tali spiacevoli episodi non accadano più.