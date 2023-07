Postamat in tilt, da qualche giorno disagi in città

Postamat k.o. a Corato. Da qualche giorno gli sportelli adibiti a prelievo e versamento "firmati" Poste Italiane infatti, stanno registrando continui disservizi e malfunzionamenti, causando non poche grane a centinaia di persone.Solo nella serata di ieri, sono state numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione, in cui si lamentava dell'impossibilità di effettuare operazione alcuna presso i suddetti sportelli."Si è verificato un problema tecnico, l'operazione verrà annullata" si legge sempre più frequentemente sugli schermi dei punti PT sparsi per la città.Cosa causa tali disagi? Quali le possibili soluzioni?