Le avvertenze della Polizia di Stato

Ha denunciato tutto agli agenti del Commissariato della Polizia di Stato l'anziano coratino che nella mattinata di giovedì 3 novembre ha subìto lo scippo dell'importo della pensione appena riscossa. L'episodio si è verificato all'esterno dell'ufficio postale di via Castel del Monte.L'uomo, in base a quanto raccolto dai poliziotti, sarebbe stato avvicinato da un giovane con il pretesto di fornire delle indicazioni e distratto al punto che un altro individuo gli avrebbe sottratto la somma di oltre 1200 euro. Un furto compiuto con grande destrezza che dimostra l'elevata reattività dei malviventi e induce a riflettere sulle accortezze da seguire nel momento in cui ci si presenta per ritirare somme di denaro in contati agli sportelli degli uffici postali, degli istituti di credito e nei bancomat.In banca o all'ufficio postale, come ad esempio in occasione del ritiro della pensione, è fortemente consigliato farsi accompagnare. Nessun impiegato delle poste o della banca seguirà gli anziani fuori dalla sede per ricontrollare il denaro elargito. Se ci si sente osservati durante le operazioni di prelievo è meglio evitare l'operazione e chiedere aiuto ai dipendenti.Basta una spinta, una battuta simpatica, un'improvvisa manifestazione di affetto da parte di un estraneo, soprattutto se avvengono in ambienti affollati come il mercato o il negozio di alimentari: sono tutte circostanze favorevoli per ladri e truffatori.