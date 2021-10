Innovazione ed economia circolare, GlobEco invitata al Wetex Dubai 2021

Ci sarà anche un'azienda di Molfetta al prestigioso appuntamento del Wetex Dubai 2021, fiera annuale di settore che si terrà al Dubai International Convention and Exhibition Centre dal 5 al 7 ottobre 2021, in cui si danno appuntamento i più importanti espositori internazionali del settore energia, acqua e innovazione in ambito ambientale.La GlobEco s.r.l. di Molfetta, specializzata nella raccolta e trattamento di rifiuti speciali, ed eccellenza del territorio nella fornitura di servizi di consulenza ambientale e di divulgazione sui temi della sostenibilità e dell'innovazione, sarà presente all'appuntamento di Dubai con un proprio spazio espositivo all'interno del Padiglione Italia con la rappresentazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: il padiglione – che vedrà la partecipazione di circa 40 aziende italiane d'eccellenza in questo ambito - si svilupperà su quasi 400 mq nella North Zone presso il Dubai Exhibition Centre, il quartiere fieristico di EXPO Dubai.«Siamo molto soddisfatti per questa possibilità – spiega Loredana Lezoche, manager della GloEco – Dopo l'edizione virtuale dello scorso anno torneremo a Dubai per raccontare la nostra realtà e la nostra missione: mostreremo i processi innovativi di trasformazione del rifiuto e della materia prima e seconda, in un momento storico in cui l'innovazione in termini ambientali e lo sviluppo di una economia circolare reale sono davvero la priorità per tutti. In particolare presenteremo il progetto "Vattelapesca" anche attraverso la realizzazione di un prototipo per il recupero delle microplastiche in mare per le imbarcazioni: porteremo un po' di Molfetta e del nostro mare, spiegando questa tecnologia innovativa che ha le sue radici qui nel nostro territorio».Giunto alla 23^ edizione, il Wetex di Dubai "Water, Energy, Technology and Environment Exhibition", è la principale manifestazione fieristica annuale dedicata all'ambiente: è organizzata dalla Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), ente del governo di Dubai, che è tra i maggiori acquirenti di tecnologie per il settore idrico e l'industria energetica ed ambientale, e costituisce una piattaforma per presentare nuovi prodotti e soluzioni sostenibili ai professionisti dell'ampia area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Un'occasione dunque, soprattutto nell'ambito B2B, per raccontare le eccellenze italiane e pugliesi che possono trovare ottimi interlocutori anche nel mercato estero e dare così un fattivo contributo all'innovazione del futuro.