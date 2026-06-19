Corrado De Benedittis. <span>Foto Anna Lops</span>
Corrado De Benedittis. Foto Anna Lops
Politica

Finalmente pronta la nuova giunta a Corato: martedì attesa la proclamazione degli eletti

I nomi dei nuovi assessori e le loro deleghe, ufficializzati dopo le prime incertezze dei giorni scorsi

Corato - venerdì 19 giugno 2026 11.24
Dopo le incertezze degli ultimi giorni, si è chiuso il cerchio sui nomi della nuova giunta che affiancherà il sindaco Corrado De Benedittis nel suo secondo mandato amministrativo. Nelle scorse ore sono state confermate anche le deleghe dei sette assessori che comporranno l'esecutivo cittadino, mentre per martedì è attesa la proclamazione degli eletti.

La squadra di governo, confermata come da decreto sindacale N° 12 del 18/06/2026 pubblicato sull'albo pretorio, sarà composta da:
  • Antonella Varesano, assessorato alla qualità urbana – urbanistica - edilizia (Qualità Urbana e assetto del territorio • Edilizia privata - SUE • Politiche per il verde e lo sviluppo sostenibile • Politiche ambientali e mobilità sostenibile • Politiche per gli animali di affezione e randagismo • Paesaggio)
  • Beniamino Marcone, assessorato alle politiche culturali, al turismo e al personale (Politiche Culturali • Teatro Comunale • Musei e luoghi della cultura • Accessibilità culturale • Formazione dei pubblici • Turismo • Marketing territoriale • Grandi Eventi • Servizi Demografici • Personale)
  • Felice Addario (vicesindaco), assessorato alla coesione sociale e prossimità (Politiche Sociali e abitative, Politiche per le nuove generazioni, Partecipazione)
  • Gennaro Sciscioli, assessorato al bilancio, sport e polizia locale (Programmazione finanziaria • Bilancio • Società Partecipate • Tributi • Sport • Polizia Locale)
  • Antonio Diaferia, assessorato all'agricoltura e sviluppo economico (Sviluppo Economico e attività produttive • Commercio e Artigianato • SUAP • Agricoltura • Politiche agro-alimentari • Rapporti con le Imprese • Parco dell'Alta Murgia)
  • Eleonora Loiodice, assessorato alle politiche educative, per la pace e dialogo interreligioso (Pubblica Istruzione • Politiche educative per l'ambiente • Volontariato studentesco • Rapporti con le Chiese • Dialogo Ecumenico e interreligioso • Politiche per la pace • Scambi interculturali)
  • Valeria Mazzone, assessorato ai lavori pubblici e città internazionale (Lavori Pubblici • Città Internazionale: fiere, gemellaggi • rapporti istituzionali con enti sovraordinati e autorità civili e militari)
L'assetto conferma alcune figure dell'amministrazione uscente e introduce nuovi ingressi in rappresentanza delle forze della maggioranza che sostiene il sindaco De Benedittis.

La proclamazione degli eletti, prevista all'inizio della prossima settimana, rappresenterà il passaggio formale che aprirà la nuova consiliatura.
  • Giunta
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