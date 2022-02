Ispezione alla SIxT: "Sono in corso valutazioni"

Si è tenuta, nella giornata di oggi, una visita ispettiva presso l'agenzia SiXt a cui hanno partecipato, per la parte pubblica, la dirigente del settore tributi dott.ssa Mariaenza Leone, il dott. Giuseppe Leuci, funzionario comunale, l'assessore al ramo Dott. Adriano Muggeo, l'Amministratrice Unica di Sixt avv. Luciana Tarantini, il Comandante di Polizia Locale Dott. Giuseppe Loiodice. Sono in corso le conseguenti valutazioni.Lo riferisce l'amministrazione comunale in una nota ufficiale.