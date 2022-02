SIxT, il cambio gestore è un problema

Con il passaggio dalla Andreani Tributi alla Soget nella sua funzione di socio privato del Comune di Corato all'interno della società mista di riscossione tributi SIxT, si sono verificati una serie di problemi nella fruizione dei servizi.Problemi per i quali la soluzione tarda ad arrivare, per una serie di complessità in parte prevedibili ma in altra parte imprevedibili. Nelle scorse settimane, nelle more della nomina del consiglio di amministrazione, è stato nominato l'amministratore unico nella persona della dottoressa Luciana Tarantini, alla quale abbiamo chiesto di spiegare da cosa derivino i problemi lamentati dai cittadini. Primo fra tutti: la mancanza di una linea telefonica attiva.«È vero, ci sono problemi con la linea telefonica» spiega l'amministratore unico. «Gli apparecchi non sono raggiungibili perché si è in fase di voltura, dal momento che le utenze erano intestate al socio d'opera che sino a poco fa partecipava alla SIxT». «D'ora in poi - spiega ancora - le utenze saranno intestate alla SIxT così da non incorrere in futuro in questo tipo di problemi».A questo si aggiunge una riduzione del personale legata al fatto che alcune unità, tra cui il già direttore della SIxT sostituito da una nuova figura, sono state assorbite dalla Andreani Tributi. «Non una mancanza da poco - rileva la dottoressa Tarantini - dovendo rimettere in piedi il servizio con delle importantissime novità legate proprio al cambio di socio d'opera».Anche il pagamento dei tributi è diventata una Odissea: «Ne siamo consapevoli. L'attività di migrazione dei database dai software del vecchio gestore a quelli del nuovo gestore si sta rivelando particolarmente lunga e complicata. Una operazione che sapevamo sarebbe stata lunga ma, rispetto alla quale, non è possibile alcun tipo di accelerata giacché trattasi di tempi tecnici» continua ancora Tarantini.Dalle parti politiche si odono delle proteste. Ultimamente il consigliere Bovino ha denunciato pubblicamente i disservizi. Nulla che già non si sapesse. «Pur operando in solitudine - spiega Tarantini - non avendo trovato nemmeno una stanza o un computer destinato all'amministratore, ce la stiamo mettendo tutta per accelerare, per quanto di nostra competenza, la risoluzione dei problemi. Chiediamo ai cittadini di pazientare ancora per pochi giorni; la situazione è in via di risoluzione».