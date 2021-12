Sixt, Luciana Tarantini amministratore unico. Firmata convenzione con il nuovo socio

È stato firmato questa mattina il nuovo contratto per la concessione dei servizi di Riscossione tributi, tra Comune di Corato e SiXt, nella nuova compagine formata da Comune di Corato e dal nuovo socio privato, aggiudicatario dell'appalto, la società Soget SPA.La firma si è svolta alla presenza dell'amministratore unico, Grazia Luciana Tarantini, nominata nel corso dell'ultima assemblea, mercoledì scorso, in attesa di nominare, come da statuto, il nuovo Consiglio di Amministrazione."Si tratta di un cambiamento radicale nella prospettiva di rilancio della società a servizio dei cittadini" si legge nella nota diffusa da Palazzo di Città.L'amministratore unico ha dichiarato il proprio impegno alla riorganizzazione della società, al fine di ottenere efficienza, efficacia ed economicità a favore di tutta la città."Auguro un buon lavoro all'Amministratrice, dott.ssa Luciana Tarantini e al nuovo socio privato Soget SPA. - Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis - Sono certo che si lavorerà per garantire un servizio ottimale alla cittadinanza nell'ottica dell'efficientamento delle prestazioni, della modernizzazione dei sistemi e della tutela dei diritti privati e collettivi."Gli uffici della società, per esigenze tecnico organizzative, saranno chiusi al pubblico da lunedì 3 gennaio 2022 a venerdì 7 gennaio. Sarà comunque garantito il servizio affissioni contattando, tutti i giorni, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il seguente numero: 3461267581.