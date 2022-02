Città Nuova: «Ancora problemi alla SIxT»

Una settimana fa abbiamo inviato via PEC al Dirigente del Settore Ragioneria - Personale - Tributi ed altri destinatari del Comune di Corato e della SIxT SpA una nota ufficiale, richiedendo una risposta scritta in merito ai presunti disservizi riscontrati presso la Società incaricata della riscossione delle Entrate Comunali, da cittadini e Consiglieri Comunali e denunciati a mezzo stampa.Ad oggi non abbiamo ricevuto nessun riscontro ma, cosa più grave, continuano a giungerci segnalazioni da parte dei cittadini che attestano il perdurare dei medesimi, se non più gravi, disservizi.Stando così le cose, riteniamo che il protrarsi delle criticità più volte evidenziate (mancanza di linee telefoniche, mancanza di computer e software, personale insufficiente, mancanza di ricevute atte a dimostrare il pagamento dei tributi...) configuri interruzione di Pubblico Servizio. E' nostro convincimento inoltre, che in questo momento e a tali condizioni, la gestione nel suo complesso delle Entrate Comunali, in assenza delle dotazioni basiche per poter operare, sia al di fuori dei Regolamenti Comunali e delle norme di Finanza Pubblica.Reiteriamo pertanto la nostra domanda della settimana scorsa, rendendola pubblica attraverso la stampa locale: il Dirigente del Settore, l'Amministratore Unico e l'Amministrazione Comunale quali iniziative intendono assumere per riportare la SIxT SpA in una condizione di normale operatività, com'era sino a prima dell'ingresso del nuovo Socio privato?