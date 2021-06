Istituzioni e olivicoltori al tavolo: a Corato l'incontro nazionale per il rilancio del comparto

Social Video 5 minuti A Corato gli stati generali dell'olivicoltura nazionale

Dalla xylella alla rete tra imprese per garantire il rilancio dell'olivicoltura. Sono alcuni dei temi toccati nel corso di un incontro tra i vertici della filiera italiana dell'olivicoltura tenutisi a Corato, patria della cultivar Coratina, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo associativo. Ad ospitare l'incontro è stato un luogo simbolo della cooperazione agricola, la cantina sociale Terra Maiorum.A fare gli onori di casa, infatti, è stato Pino Caldara, presidente della cooperativa, una delle prime forme di cooperazione tra agricoltori della nostra terra.Una occasione non soltanto per fare il punto della situazione ma anche per stabilire delle linee comuni da sottoporre all'attenzione delle istituzioni, che hanno dimostrato di tenere a cuore il destino di un comparto fortemente identificativo del territorio pugliese e italiano in generale.Le risposte delle istituzioni non sono mancate. L'assessore regionale Pentassuglia ha ribadito il ruolo centrale delle istituzioni nel sostegno alla cooperazione e allo sviluppo della filiera. Una sinergia che però non può prescindere dal ruolo fondamentale che gioca l'impresa nella valorizzazione dei prodotti e del lavoro per il loro rilancio.In apertura le interviste a due dei protagonisti degli interventi, Gennaro Sicolo e Dino Scanavino. Di seguito è possibile rivedere in maniera integrale il convegno.