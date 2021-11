Domani in Comune un incontro sulla crisi olivicola

Il Sindaco Corrado De Benedittis, di intesa con i produttori olivicoli e oleari, ha convocato per domani, martedì 16 novembre 2021, alle ore 19:00, presso il Chiostro di Palazzo di Città un incontro sul tema "Crisi del settore olivicolo".L'incontro sarà occasione per discutere del crollo del prezzo delle olive e della necessità di promuovere e sostenere gli accordi di filiera, oltre che individuare strategie comuni per la valorizzazione del prodotto.La cittadinanza tutta è invitata.