"Joe Zampetti vax day": la rete dei punti vendita del Gruppo Megamark aderisce all’iniziativa di Network Contacts per vaccinare i propri dipendenti

Un vero e proprio 'Joe Zampetti vax day' per la rete dei punti vendita dedicati al pet care del Gruppo Megamark di Trani, tra le realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna, che oggi ha aderito all'iniziativa di Network Contacts, azienda molfettese impegnata nel Business process Outsourcing e nell'innovazione tecnologica.Nella giornata di oggi la maggior parte dei dipendenti della rete di vendita (tra amministrativi e addetti alle vendite) di Joe Zampetti e Bauzaar Srl - start-up impegnata nell'e-commerce di prodotti per animali domestici, acquisita nel 2016 per il 55% del suo capitale dal Gruppo Megamark – hanno potuto ricevere la somministrazione del vaccino Johnson & Johnson presso l'hub vaccinale di Molfetta allestito da Network Contacts e messo a disposizione per aziende e privati cittadini.«Siamo davvero felici di aver colto questa importante opportunità – spiegano Matteo Valente e Domenico Gimeli, a capo della catena Joe Zampetti – in un momento così decisivo per la nostra salute e per quella di chi ci è accanto. Il benessere fisico ed emotivo dei nostri dipendenti è per noi fondamentale e dare la possibilità a tutti di vaccinarsi significa lavorare insieme più serenamente. Da oggi possiamo dire con grande orgoglio di essere vicini allo status di negozi Covid free».