Chakda Khadija, dal Marocco a cittadina italiana: la costruzione di una nuova vita

Una nuova vita iniziata l'11 settembre 2016 costruita pian piano attraverso una continua integrazione nella cultura italiana.Arrivata dal Marocco per raggiungere la sorella Saida, Khadija, 37 anni, ha acquisito finalmente la cittadinanza italiana il 6 ottobre.A darne l'annuncio l'assessore alle politiche sociale Felice Addario, che in un post su Facebook ha scritto: «Con un sorrisone stampato sul volto e il libro della Costituzione italiana stretto fra le mani, ieri Khadija è diventata cittadina italiana». Per poi continuare «Abbiamo un gran bisogno di energie belle come la sua, capaci di rendere la nostra terra sempre più aperta e viva».In questi nove anni Khadija ha affrontato diverse sfide, tra cui l'apprendimento di una nuova lingua e l'integrazione in un nuovo Paese con una cultura diversa. Ancora più difficile è stato trovare un lavoro all'inizio, proprio a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e della mancanza della cittadinanza italiana.Nonostante ciò, Khadija è riuscita a creare numerose relazioni sentendosi sempre più parte di questa comunità, anche grazie all'amore e all'aiuto di Michele, suo marito di origini coratine.