L'ingegnere Giuseppe Quercia è proposto alla guida del PD di Corato

Mentre nel Mondo dilaga l'inflazione e la sofferenza economica, a rendere più tragico il nostro tempo è la crisi ambientale e i pesanti venti di guerra alle porte dell'Europa. Questo è però anche un tempo di importanti investimenti, pensiamo al PNRR, che potrebbero aiutare a cambiare in meglio il nostro Paese.A causa delle divisioni e delle debolezze del centro-sinistra, in Italia abbiamo lasciato governare alle Destre questa fase di grandi rischi ed opportunità. E il governo di Destra ha subito mostrato disinteresse verso le questioni centrali: la povertà, le disuguaglianze, il lavoro, l'ambiente.Occorre dire con chiarezza che il popolo non si sente più rappresentato a sufficienza dal PD né dagli altri Partiti di centrosinistra. Urge una rigenerazione di queste organizzazioni: in primis ritrovando la capacità di attrarre e coinvolgere le diverse intelligenze ed esperienze presenti nella società. Per farlo, occorre però ridirsi "dove si va", "per fare cosa" e "con chi".A pochi giorni dalle votazioni del congresso di circolo, di cui inspiegabilmente manca un appello pubblico alla partecipazione cittadina e non si conoscono ancora i dettagli, un gruppo di iscritti, cogliendo il sentimento di molti, ha preso l'iniziativa di trovare una candidatura rappresentativa della storia del Partito ma al tempo stesso capace di allargarne i confini e le potenzialità. È un gruppo spontaneo a cui speriamo vorranno aggiungersi quanti hanno a cuore le sorti di questa città e che non vogliono pensare ad un PD isolato o in alleanze politiche "innaturali".A differenza del Governo nazionale, qui ad amministrare ci siamo noi di centro-sinistra. E l'Assessorato alle Politiche Sociali è oggi espressione del nostro Partito. Per questo motivo l'impegno è doppio: da un lato rigenerare il Partito, dall'altro governare la Città in un periodo di particolari difficoltà.Una sfida che intende puntare sulla partecipazione attraverso tavoli e gruppi di lavoro che rimettano al centro della discussione i problemi delle persone, delle imprese e del territorio oltre che i processi sociali da mobilitare per farvi fronte.Un progetto che punta a ricostruire un rapporto di leale collaborazione con la Maggioranza di governo a cui gli elettori di Corato hanno dato il mandato di amministrare una città impoverita, abbruttita ed abbandonata da troppo tempo.Una candidatura che mira a contribuire al rafforzamento dell'Amministrazione, puntando su un maggior coinvolgimento delle forze politiche, dei militanti e delle tante organizzazioni della Città. Così come sulle capacità di elaborare risposte amministrative ancora più forti ed efficaci. Un contributo che punti a rafforzare gli aspetti già qualificanti dell'Amministrazione De Benedittis, ma che al tempo stesso miri a contrastare le parzialità, inesperienze ed errori di questi primi anni di governo.Con questo indirizzo politico, mettiamo a disposizione di tutta la città la candidatura a Segretario di Circolo di Giuseppe Quercia, professionista, attivista del mondo associativo e personalità di ricche esperienze politico-culturali.Rigenerare il PD e rigenerare la Città non è tuttavia impresa semplice. Come ogni sfida complessa, richiede infatti la presenza, l'energia e l'intelligenza di tanti sognatori ed attivisti disposti a rimboccarsi le maniche. È per questo che vogliamo rivolgere un appello a tutti i volontari delle associazioni, ai professionisti del mondo dell'impresa, ai cittadini delle periferie, agli studenti e a gli anziani, alle donne e agli uomini: venite con noi per provare a costruire una storia nuova per la nostra Città.Il tesseramento del Partito Democratico di Corato è disponibile online all'indirizzo https://tesseramento.partitodemocratico.it/ . Per aver diritto di voto al Congresso è necessario tesserarsi entro le ore 12.00 di martedì 31 Gennaio.