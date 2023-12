"La Coratina in Festa" 2023: annullato per maltempo l'ultimo appuntamento

Gli ospiti in programma saranno comunque in città per spettacoli itineranti

Gli organizzatori de La Coratina in festa informano che, a causa delle incerte condizioni climatiche che hanno spinto alcuni espositori a non poter aprire gli stand, la serata di questa sera è annullata.Gli ospiti in programma, i cinque content creator Dj Frog, Michele Monopoli, Marco Decaloris, Alex Raffo e Francesco Russo saranno comunque in città con uno spettacolo itinerante in alcune attività del territorio.