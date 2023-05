Terre di Coratina, l’associazione che valorizza cultivar e territorio

Impegno, passione e volontà la sintesi degli interventi per la presentazione di Terre di Coratina, l'associazione no profit nata con lo scopo di promuovere, valorizzare le bellezze del nostro territorio e della cultivar autoctona.Valorizzare la produzione di un prodotto tipico, promuovere il territorio di produzione, migliorare le condizioni di chi è impegnato nella produzione ed educare al consumo consapevole.Corato e Coratina un binomio da promuovere e valorizzare le parole dei rappresentanti dell'amministrazione comunale e della presidente dell'associazione, in una sinergia tra produttori associati è il territorio per sviluppare accoglienza turistica per sviluppare progetti di oleoturismo, incentivare la didattica nelle scuole e sviluppare la ristorazione dedicata.