L’incanto a Corato prosegue nel weekend con La Coratina in Festa

Un evento che celebra la cultura, la tradizione ed un prodotto d'eccellenza del nostro territorio: l'olio extravergine d'oliva. Il viaggio sensoriale è iniziato ieri con la seconda edizione de la coratina in festa organizzata dal Comune di Corato e Città dell'Olio, in partnership con Gal LeCittà DiCastel DelMonte, Parco Nazionale Alta Murgia, Confcommercio Corato, Terre di Coratina, Associazione Culturale Freedom e Pro Loco Quadratum Corato. un'avventura culinaria indimenticabile, con sapori genuini e autentici, cooking show e tante gustose sorprese. Sul palco di via Duomo ieri la prima competizione che ha esaltato la semplicità e l'eccellenza del nostro olio extravergine di oliva. Sul palco del contest organizzato e condotto dallo chef Giuseppe Cannillo, due giovani chef: Stefano Torelli e Luigi Piccarreta, che si sono sfidati su un piatti per la loro maestria e la loro interpretazione di un piatto che, nella sua semplicità, è in grado di raccontare e valorizzare i sapori del nostro territorio: spaghetti aglio e olio. A decretare il vincitore, una giuria d'eccezione composta dallo chef Franco Ricatti, una leggenda della gastronomia pugliese e due volte stellato Michelin, dall'Assessore alle attività Produttive Concetta Bucci, dalla Presidente del Consiglio Comunale di Corato Valeria Mazzone e da Marianna Acquaviva Presidente dell'associazione Terre di Coratina.A trionfare, lo chef Stefano Torelli. Per lui, l'opportunità di rappresentare la nostra comunità e i nostri produttori di olio alla prestigiosa fiera Olio Capitale, insieme all'amministrazione comunale.Questa sera la magia e l'incanto nel borgo proseguirà con la seconda serata de La Coratina in Festa. Su via duomo alle 19 in programma un talk tecnico organizzato dal Comune di Corato e dall'Associazione Città dell'Olio. Un evento imperdibile per chi ama l'olio extravergine di oliva e desidera approfondire la sostenibilità nel settore oleario.Su Via Roma, Piazza Sedile e via Duomo proseguono i mercatini natalizi degli artigiani della Fiera delle autoproduzioni con le loro opere uniche, tesori fatti a mano, perfetti per regali originali e ricordi indimenticabili.In via Duomo, si può ammirare il 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗽𝗲 𝗶𝗻 𝗝𝘂𝘁𝗮 dell'artista e scultore 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗗'𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗻𝗼 mentre in piazza dei Bambini in programma il 'Laboratorio di Natale Akukù" a cura dell'Associazione Culturale Freedom.Domani, per il Gran finale della seconda edizione de La Coratina in festa saranno ospiti 5 content creator. I magnifici cinque, con tantissimi followers e interazioni su Instagram e Tik Tok - Dj Frog, Michele Monopoli 89, Marco Decarolis, Alex Raffo e Francesco Russo - animeranno Via Duomo con uno spettacolo live, ospiti speciali di un evento speciale.Spazio anche ai "Laboratori per Bimbi'' a cura di Mirus Eventi in piazza dei Bambini alle ore 18:00L'attesa è finita, l'incanto e la magia continueranno a stupire...