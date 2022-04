La "coratina" nello spazio con Samantha Cristoforetti

C'è anche la coratina tra le quattro varietà italiane di olio extravergine d'oliva incluse nella spedizione al seguito dell'equipaggio Crew 4, della quale fa parte l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti e diretta alla stazione spaziale internazionale. Un'opportunità che si è concretizzata a seguito della sinergia tra la Coldiretti e l'Asi, agenzia spaziale italiana. L'olio coratino è stato caricato a bordo della navetta Dragon Freedom di SpaceX dal Kennedy Space Center, negli Stati Uniti. Laextra strong affiancherà il moraiolo toscano, la carolea calabro-lucana e l'itrana laziale.Il progetto è realizzato nel quadro di un accordo fra l'agenzia spaziale italiana con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea), che si è avvalso della collaborazione di Coldiretti e Unaprol (il consorzio olivicolo italiano). I quattro oli extravergini spaziali selezionati sono prodotti italiani di altissima qualità provenienti da diverse regioni e ottenuti ciascuno da una singola tipologia di olive, in rappresentanza delle 533 varietà e che rendono unico il nostro Paese.Parte degli oli è destinata alla preparazione del cosiddettodi cui è parte l'astronauta di nazionalità italiana del corpo astronauti dell'Esa,. Con bonus food si indicano le specialità che ciascun astronauta può scegliere di portare con sé a integrazione della dieta standard prevista, specialità che vengono preparate e confezionate a terra. Gli oli, distinti ed etichettati in base a intensità e profilo sensoriale, sono a disposizione dell'equipaggio per accompagnare una specifica tipologia di cibo: carne, pesce, verdure e uno per esaltare i sapori più intensi.Alcuni campioni di olio selezionati sono protagonisti di un inedito esperimento sugli effetti della permanenza nello spazio su questo importante alimento. L'eccellenza spaziale che l'Asi guida nel settore si unisce in questo progetto con dei prodotti di qualità che rappresentano la tradizione del nostro Paese. L'accordo, che ha permesso il lancio in orbita di questa selezione di oli extravergini di oliva, ha lo scopo di sottolineare l'importanza del patrimonio agroalimentare italiano, valorizzare e sensibilizzare un asset nazionale strategico per l'export del Paese, oltre che promuovere i principi di una corretta alimentazione. Principi fondamentali anche in ambito spaziale, dove la corretta alimentazione degli astronauti è un tema importantissimo per la salute a bordo della Iss.Sono stati provati da numerosi studi scientifici gli effetti positivi sulla salute associati al consumo di olio extravergine d'oliva. Gli extravergini selezionati dalla Coldiretti e dall'Unaprol per il progetto sono accomunati da un alto contenuto in antiossidanti naturali, che sono essenziali per chi, come gli astronauti, è sottoposto a condizioni di intenso stress psico-fisico.Un grande riconoscimento per il territorio e il tessuto socio-economico di Corato. Laè fra le più antiche e longeve in Puglia, è coltivata in tutta la regione e anche in altre zone dell'Italia meridionale e grazie alla sua rinomata capacità di resistenza a tutti i tipi di terreni, anche a quelli più calcarei, è particolarmente indicata nelle coltivazioni biologiche senza uso di sostanze chimiche.