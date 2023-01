La destra verso il futuro.

Questo inedito di Pinuccio Tatarella, mai dato alle stampe, ritrovato durante i lavori di riordino e digitalizzazione dell'archivio Tatarella, è un prezioso contributo per raccontare l'evoluzione della destra italiana verso l'esperienza di governo, spiegato dal principale artefice della svolta.Il libro raccoglie una serie di interviste e articoli di Pinuccio Tatarella, pubblicati su diverse testate tra il dicembre del 1986 e il novembre del 1993. Le elezioni del marzo del 1994, le conseguenti responsabilità di governo assunte da Tatarella, vice presidente del Consiglio e Ministro delle Poste e Telecomunicazioni fanno da cornice a quegli anni.La destra di governo è nata a Fiuggi con la creazione di Alleanza Nazionale, una destra moderna e non più emarginabile dal gioco della democrazia, fu Pinuccio Tatarella a immaginarla e realizzarla.Il libro sarà presentato con la presenza del nipote Fabrizio Tatarella e del senatore Sergio Rastrelli (FdI) presso la sede dell'Unione Monarchica Italiana in via Poerio 22 questa sera alle ore 18.00Modera il giornalista Franco Tempesta.