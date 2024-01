La MITOLOGIA, la scrittura, la gioia di essere pubblicati a tiratura nazionale!

Chi ha detto che l'enorme patrimonio mitologico della nostra cultura mediterranea non offra, a noi moderni, innumerevoli occasioni di riflessione e crescita? La sfida della ideazione e posa in opera di un lavoro di scrittura collettivo ( 7 alunni per gruppo ) è stata raccolta dai ragazzi della 4A e della 5A ginnasiali, del Liceo Classico A. Oriani che ieri hanno esultato ricevendo la email di conferma circa la selezione e la pubblicazione delle loro brevi narrazioni ispirate ad antiche storie.Un racconto che rielaborasse un mito greco, magari attualizzandolo e proponendolo in modo originale e diverso dalla tradizione antica. Questo chiedeva, agli studenti di tutta Italia, il bando di concorso VE LO RACCONTO IO IL MITO! organizzato dall'Associazione "Antico e Moderno" e dalla Libreria Mondadori di Via Piave, a Roma, con il patrocinio della AICC ( Ass. Italiana di Cultura Classica ).Di seguito i titoli dei racconti e i relativi autori:- Un animo da arpie di Flavia Arbore, Diego De Palma, Fabiana Fusco, Veronica Gataleta, Francesco Mininno, Matteo Varesano, Vito Zingaro -- classe 4A- Prometeo e Zeus di Annalisa Bocci, Morena Cusanno, Silvio Labartino, Claudia Lastella, Paola Maldera, Carla Patruno, Christian Pulito --classe 4A- Un Narciso devastante di Ylenia Bove, Denise Casalino, Ilaria Clemente, Vincenzo D'Introno, Carla Liantonio, Giuseppe Maino, Viviana Vangi -- classe 4A- Una vita a metà (Persefone) di Nausicaa Adduci, Fiore Cataldo, Elena D'imperio,Clelia Maria Maggiulli classe 5°Durante la Giornata Mondiale della Lingua Greca che si celebra ogni anno il 9 Febbraio, sarà possibile assistere (anche on-line) a conferenze di alto spessore e alla classifica definitiva tra i racconti premiati con pubblicazione. Ma i nostri alunni sono già super-contenti: l'importante è aver sentito lo spirito di squadra ed il brivido di un piccolo successo.Il Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, si congratula con i suoi ginnasiali e augura a tutti i giovani che la scrittura e la lettura rimangano facoltà umanissime e straordinarie.La partecipazione al concorso VE LO RACCONTO IO IL MITO! è una delle numerose attività che il Liceo Oriani da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/