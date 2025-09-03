Giuseppe deCandia PaoloAddarioChieco
Attualità

“La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco

Le scene saranno girate tra Corato, Bisceglie, Molfetta e Trani

Corato - mercoledì 3 settembre 2025 Comunicato Stampa
Sono iniziate lunedì 1° settembre le riprese dello short film "La nostra ultima estate", che porta la firma di due giovani registi pugliesi: Giuseppe de Candia, originario di Bisceglie, e Paolo Emilio Addario Chieco, originario coratino e oggi residente a Roma.

Il progetto - che verrà girato tra Bisceglie, Molfetta, Trani e Corato - si presenta come un racconto di amori giovanili, amicizie e crescita personale. Un'opera che non solo affronta temi universali, ma che, grazie alle location scelte, intende anche valorizzare il territorio pugliese.

Nel cast figurano attori professionisti come Riccardo Ubertini (nel ruolo di Tommaso), lo stesso Giuseppe de Candia (nei panni di Alex), Michele Lattanzio, Manuela Boccanera, Flavio Bocola, Claudio Totino e Claudia Tatulli. A rafforzare la produzione c'è anche una squadra tecnica mista, composta da professionisti provenienti sia dalla Puglia sia da Roma.

«Per me questo progetto è un ritorno alle radici» dichiara Paolo Emilio Addario Chieco «Sono legato profondamente a Corato e poter girare parte del film proprio qui in Puglia rappresenta un'emozione speciale. È un modo per raccontare la nostra terra con uno sguardo giovane e contemporaneo».
  • Paolo Emilio Addario Chieco
