“La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco

Sono iniziate lunedì 1° settembre le riprese dello short film, che porta la firma di due giovani registi pugliesi:, originario di Bisceglie, e, originario coratino e oggi residente a Roma.Il progetto - che verrà girato tra- si presenta come un racconto di amori giovanili, amicizie e crescita personale. Un'opera che non solo affronta temi universali, ma che, grazie alle location scelte, intende anche valorizzare il territorio pugliese.Nel cast figurano attori professionisti come(nel ruolo di Tommaso), lo stesso(nei panni di Alex),. A rafforzare la produzione c'è anche una squadra tecnica mista, composta da professionisti provenienti sia dalla Puglia sia da Roma.«Per me questo progetto è un ritorno alle radici» dichiara«Sono legato profondamente a Corato e poter girare parte del film proprio qui in Puglia rappresenta un'emozione speciale. È un modo per raccontare la nostra terra con uno sguardo giovane e contemporaneo».