La parola schietta di Lino Patruno all' Open Night del Tandoi

In una cornice di festosa accoglienza, nella serata dell' Open Night dell' Istituto Professionale Tandoi e in collaborazione con il Rotary Club Corato, Lino Patruno presenta il suo "Imparate dal sud", appassionato racconto del nostro Mezzogiorno, non solo la narrazione delle misconosciute eccellenze della nostra Terra ma una riflessione profondamente radicata nelle ragioni storiche che spiegano i motivi per cui l' Italia tutta ha bisogno di "più sud". In un frangente storico attraversato da venti separatisti, le parole di Patruno tuonano potenti, scuotono e mentre fanno giustizia dei numerosi luoghi comuni che dall' Unitá d' Italia ad oggi avviluppano la gente del sud, spiegano le ragioni per cui dal "Sud" si può e si deve imparare. Nella gremita sala Conferenze del Tandoi, la parola schietta e pulita di Patruno arriva ai docenti e agli studenti presenti, l' invito alla ri-scopeta del valore identitario del Meridione tocca nel profondo, perché é anzitutto scoperta di sé e delle proprie radici. La Scuola, ogni scuola, non può non sentirsi interpellata nel suo ruolo, é risorsa strategica per lo sviluppo della società e non solo per l' avanzamento del sapere. La comunità del Tandoi, guidata dal Preside Francesco Catalano, raccoglie idealmente la sfida culturale di Patruno, avvertendo sempre più la responsabilità d'essere "scuola aperta al territorio", vocata a costruire reti di collaborazione con le associazioni e le imprese locali, accanto ai giovani che consapevolmente scelgono di RESTARE e investire generosamente le proprie energie nella nostra Terra. La serata dell' Open Night é stata piacevolissima, continuata alternando momenti di intrattenimento musicale e teatrale a quelli di degustazione delle prelibatezze preparate dagli studenti dell' indirizzo alberghiero.