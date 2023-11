La Presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone nominata "Soldato ad Honorem"

Valeria Mazzone, Presidente del Consiglio Comunale di Corato, è stata nominata "Soldato ad Honorem". Il prestigioso riconoscimento le è stato conferito nel corso delle celebrazioni del 202simo anniversario della Brigata Pinerolo dal Comandante, Gen. B. Paolo Sandri, perché, si legge testualmente nella pergamena assegnatale, è stata "Ponte tra la comunità civile e l'istituzione militare, ha attivamente collaborato con la Brigata Pinerolo nell'organizzazione di iniziative a favore della comunità pugliese".«Ringrazio la Brigata Pinerolo ed il suo Comandante, Gen. B. Paolo Sandri, per questo riconoscimento di cui mi onoro e che accolgo come invito a proseguire nell'attività di interazione tra società civile ed istituzioni militari - esordisce la Consigliera Mazzone - Le Forze Armate non sono solo difesa di popolazioni e territori, ma anche solidarietà, storia, cultura, sport, gestione delle emergenze e tanto altro. Credo molto in questa sinergia e sono felice per questo riconoscimento, che vuole essere da parte della Pinerolo anche un esempio e quindi un invito a tutta la società civile ad avvicinarsi alle forze armate per una proficua collaborazione, abbattendo barriere e pregiudizi. Si possono fare tante cose per le comunità, basta mettersi all'opera - conclude Valeria Mazzone».