Mercoledì 21 dicembre, a partire dalle ore 18:30, in via Aurelia a Corato, si terrà una cena solidale, all'aperto, organizzata dal Comando di Brigata Meccanizzata "Pinerolo" e dall'amministrazione comunale coratina.Una serata di festa con il fine di donare un momento di gioia in un quartiere che avverte il bisogno di sentire la presenza dello Stato con le sue istituzioni.All'iniziativa hanno contribuito ile ilLa Brigata "Pinerolo", tramite il suo 9° reggimento fanteria, che ha sede a Trani, metterà a disposizione cucine da campo, tende refettorio e il personale per la preparazione dei pasti.La musica suonata dalla Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri di Altamura renderà l'atmosfera più calda donando un momento di serenità a tutti gli intervenuti.«Ringrazio la Brigata "Pinerolo" nella persona del Comandante, il Generale Paolo Sandri. L'Esercito Italiano è un'istituzione solida, riconosciuta dalla cittadinanza e la sua presenza è un segnale di attenzione e di sensibilità molto apprezzato dalla città» ha sottolineato, Sindaco di Corato.