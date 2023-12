Incanto in via Aurelia: una cena a suon di musica e allegria

incanto in via aurelia!Lunedì 11 dicembre, a partire dalle ore 19:30, in via Aurelia a Corato, ci sarà un evento conviviale organizzato dall'Amministrazione Comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata Pinerolo con la collaborazione della Caritas Cittadina.Una cena a suon di musica, in allegria destinata a grandi e piccini per condividere un momento di spensieratezza e portare la magia del Natale anche in periferia.Si ringraziano, pertanto, tutti coloro che, a vario titolo, stanno contribuendo all'iniziativa ed in particolare il Pastificio Granoro, l'Ortofrutta Meridionale, la Croce Rossa Italiana - sezione di Molfetta.La Brigata "Pinerolo" tramite il suo 9° reggimento fanteria, che ha sede a Trani, metterà a disposizione cucine da campo, tende refettorio ed il personale per la preparazione dei pasti.La musica suonata dalla Fanfara del 7° reggimento Bersaglieri di Altamura allieterà la serata."Ringraziamo gli uomini e le donne della Brigata "Pinerolo" per la vicinanza e l'impegno. L'Esercito Italiano, attraverso i suoi mezzi ed i suoi uomini, non fa mai mancare disponibilità e supporto. Grazie a questa generosità si concretizzano belle opportunità per le comunità. L'evento in questione ne è testimonianza", dichiarano il Sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, la Presidente del Consiglio Comunale Valeria Mazzone e l'assessore alle Politiche Sociali Felice Addario.