È la settimana di Birramilandia, la super festa della birra a Terlizzi

AREA 1

AREA 2

AREA 3

Tutto pronto per il Festival della birra targato "Birramilandia", che si svolgerà a Terlizzi nelle date del 13, 14 e 15 ottobre in via Chicoli, con tante novità.L'organizzazione a tal proposito fa sapere che ci saranno delle aree parcheggio che possiamo qui elencare: Viale Italia, all'altezza del panificio Dinapoli, vicino oltretutto all'ampio parcheggio del supermercato Famila; via Giovinazzo vicino all'ingresso posteriore del parco comunale da cui si accede per i campi da tennis. Entrambe le aree saranno aperte in tutt'e tre i giorni dell'evento, dalle ore 18:00 all'01.00. Solo nei giorni di sabato 14 e domenica 15, sarà a disposizione anche il parcheggio del mercato dei fiori, in via Italo Balbo, con servizio navetta in questo caso.Questa edizione, che si terrà in spazi ampliati rispetto al passato, prevede la presenza di tre aree dedicate; di cui la prima dedicata agli stand birra e food, la seconda dedicata allo svago/divertentismo per adulti, e la terza dedicata all'intrattenimento per bambini. Tutti potranno godere in maniera trasversale di una tre giorni di festa con ingresso gratuito in tutte le aree. Di seguito il programma e gli eventi previsti.Stand food/birra e musicaGli stand food saranno aperti dalle 19 : 00 alle 00:00 e si potrà degustare: panzerotto , panino con salsiccia , hamburger , puccia con porchetta .Ore 18:00 apertura manifestazioneOre 18:15 dj set paky dt (italiana, hit del momento)Ore 19:30 Artisti di stradaOre 21:00 I Komandanti (Vasco Rossi tribute band)Ore 22:45 Dj set Deeza (reggaeton, hip hop)Ore 00:00 chiusura manifestazioneOre 18:00 apertura manifestazioneOre 18:15 dj set Wario (italiana, anni 90, hit del momento)Ore 19:30 Artisti di stradaOre 21:00 Superclassifica sciò live band (italiana e hit internazionali anni '80'90, hit del momento)Ore 22:45 Dj Violet Tear (italiana & hit internazionali anni '80'90)Ore 00:00 chiusura manifestazioneOre 18:00 apertura manifestazioneOre 18:15 dj set Denny Cataldi b2b RINALDO (hit del momento, hip hop, reggaeton)Ore 19:30 Artisti di stradaOre 21:00 GEMELLI DIVERSI in concertoOre 22:15 Dj set Danny Dee (hit del momento, italiana, anni 90,2000)Ore 00:00 chiusura manifestazionePRESENTATORE E VOCALISTBIROIntrattenimento per adultiDalle 18:00 alle 00:00 tutti e tre i giorniCorridaIl salterinoGonfiabile gigante freccetteCorsa dei cammelliTiro a bersaglioGioco del martelloAPERTURA AREA18:30ANIMAZIONE E ATTIVITÀDALLE 19:00 alle 21:00Sarà completamente dedicata all'intrattenimento per bambini e sarà disponibile per loro, anche un servizio di animazione curato da Dj Frog per l'intera durata dell'evento, che consentirà a tutti i partecipanti di godere appieno della festa ed in sicurezza.Musica, animazione e divertimentoTruccabimbiSupereroi MarvelBaby DanceAttività con paracadute psicomotorioAttività ludico ricreativeDance Tik Tok e Baby DanceCaccia al tesoro itineranteMascotte Super Mario e LuigiMusica animazione e divertimentoAttività just danceBaby Dance con tema "me contro te"Mascotte Bing Topolino Minnie e molti altriAttività con paracadute psicomotorioMusica, animazione e divertimentoMentre le giostrine sono aperte dalle 18 : 30 alle 23 : 00 e sono le seguenti:CanoeMini busSeggioliniMini TorelliGonfiabiliLa manifestazione strutturata per un pubblico di ogni età, è organizzata dall'associazione "Il rifugio" con il sostegno del Comune di Terlizzi, partner PDL Comunicazione, Livee eventi , Radio 80 – Love FM e Viva Network.