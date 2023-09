Lancia Ypsilon si ribalta sulla SP231: Illeso il conducente

L'episodio questa mattina, all'altezza dello svincolo per Via Gigante

Incidente per fortuna senza conseguenze quello che stamattina ha coinvolto una Lancia Y sulla Strada Provinciale 231, all'altezza dello svincolo di Via Gigante.Per cause al momento ignote, colui che guidava il mezzo, che al momento del sinistro si trovava da solo, ha perso il controllo della Lancia, che si è ribaltata.Il conducente non ha riportato ferite degne di nota. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per accertare le dinamiche dell'incidente.