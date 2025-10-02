Le eccellenze dello street food coratino nella Guida Gambero Rosso 2026

15 foto Gambero Rosso 2026

Tra le aziende leader nel settore enogastronomico italiano,rappresenta una guida imprescindibile per chi ricerca. Il privilegio di rientrare nellarappresenta più di un riconoscimento e a goderne sono stati tre locali del territorio coratino: tra i migliori street food compaiono "", "" e "".Si tratta di street food in cui il cibo diventa arte attraverso la perfettae la trasformazione di semplici ingredienti in vere e proprie esperienze culinarie.Situato in pieno centro e per la seconda volta nella guida, "" è una garanzia di qualità e attenzione ai dettagli., propone preparazioni fresche realizzate con materie prime accuratamente selezionate, tra cui croccanti fritture di pesce, panini gourmet, primi piatti o insalate preparati al momento. Una tradizione ormai consolidata è quella della paella il mercoledì, per omaggiare le origini di Pietro, uno degli chef.Da sei anni,accolgono la clientela con una delicata cura nel servizio e un'attenzione ai minimi particolari. Con una mise en place e un packaging diligentemente selezionati, il rispetto è sia verso il cliente sia verso la natura e l'ambiente, grazie a scelte eco-compostabili. L'esperienza è tale sia se si decide di fermarsi a cenare insia se si opta per un servizio d'asporto, a domicilio o di catering. Con il, la proposta diventa itinerante: grazie all'attrezzatura mobile e a un menu studiato, il rapporto tra cucina e cliente diventa sempre più stretto." è una vera e propria sfida, sia per chi decide di fermarsi a degustare le famose schiacciate sia per chi, ogni giorno, si dedica diligentemente alla scelta e alla preparazione degli ingredienti. L'attività, aperta il 15 novembre 2023, nasce dall'idea didi creare un format che potesse unire più esperienze:. Prodotto totalmente diverso rispetto a una classica focaccia, la schiacciata ha un impasto neutro che si presta a legarsi con tante combinazioni e preparazioni differenti.Tutto rientra in preparazioni artigianali che possano offrire al cliente un'esperienza completamente nuova e diversa. L'obiettivo è da sempre quello di sorprendere il palato con sperimentazioni sempre nuove, rimanendo ancorati alla tradizione coratina e a prodotti stagionali. La varietà è tanta ed è dovuta alla volontà di utilizzare prodotti sempre freschi, grazie a una. Il menù prevede delle schiacciate fisse con combinazioni studiate attentamente e due schiacciate special ogni settimana.L'originalità, la dedizione, l'attenzione e la simpatia di chi lavora rendono "Vino e Pecorino" uno dei fiori all'occhiello di via San Benedetto: un locale dove i clienti si sentono a proprio agio, tra ingredienti selezionati e assaggi ben curati.con "" è ormai a suo agio nelle pagine del Gambero Rosso. Originario della Toscana, dopo un periodo in Inghilterra, decide con la compagna di venire in Puglia, ricominciando da zero. La passione e l'interesse verso la preparazione di un alimento tanto semplice, quale il pane, ha portato Marco a sperimentare lievitazioni naturali e farine locali: non sono tardati i riconoscimenti e oggigiorno è un punto di riferimento a livello nazionale per la panificazione.Mantenendo la tradizione, attraverso il rispetto della materia prima sia locale sia stagionale, l'evoluzione tocca ricette più intraprendenti e innovative che puntano non solo al pane come elemento da mettere in tavola, ma come protagonista che, insieme ad altri elementi, può creare un connubio e dare unDa dieci anni, il pane de "Il Toscano" si distingue per lae per preparazioni artigianali che caratterizzano il territorio, offrendo alla clientela esperienze sempre nuove e apprezzate.