Nuovi incarichi nei ranghi del consiglio direttivo «per ottimizzare le risorse umane nell'associazione». Idee chiare, al circolo Legambiente di Corato, sul da farsi in termini di riorganizzazione e apertura di canali di dialogo e confronto con altre realtà del territorio.Il presidentee il vicepresidentesaranno affiancati, secondo Statuto, da(segretario) e(tesoriere). Definiti ulteriori ruoli e compiti all'interno del direttivo. Il presidente ha ringraziato i soci per la disponibilità a mettersi in gioco in un periodo certamente non facile se si considerano le sfide sociali e ambientali. Il nuovo direttivo ha incontrato in sede il direttore regionale di Legambiente Puglia, che ha aggiornato i referenti di Corato sulle attività e le dinamiche dell'associazione su più larga scala. L'intento è un rafforzamento della rete dei circoli in modo da cooperare meglio e creare un sempre un maggiore coordinamento di esperienze ed attività tra le varie realtà di Legambiente in Puglia.«È necessario avere un nuovo approccio alle questioni, costruire relazioni e un dialogo costante con tutte le istituzioni sociali della nostra realtà» ha rimarcato Faretra. «Chiederemo incontri con tutte le istituzioni, dalle forze dell'ordine alle amministrazioni pubbliche, dai sindacati alle associazioni del terzo settore e di categoria, in modo particolare a quelle legate alla produzione e all'agricoltura, oltre che all'Ente Parco dell'Alta Murgia.Con queste interlocuzioni, costruire eventuali forme di collaborazioni per fare un fronte comune rispetto alle varie situazioni e problematiche socioambientali. In questo modo, si possono costruire ponti per sviluppare progetti ed attività in comune. Se qualche realtà sociale ci vorrà incontrare potrà inviarci una mail per pianificare l'incontro all'indirizzo info@legambientecorato.it».