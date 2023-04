Lite al cimitero, due persone in ospedale

In una giornata di preghiera e riflessione come quella del venerdì santo, due persone si sono azzuffate, finendo al Pronto Soccorso.Scenario del poco edificante episodio il Cimitero Comunale. La violenta lite sarebbe avvenuta tra due persone che prestano servizio proprio all'interno del Cimitero della nostra città.Dopo la violenta zuffa, i due si sono recati al pronto soccorso per medicare le escoriazioni derivanti dallo scontro. Non è ancora chiaro il motivo della colluttazione.