Lotta al cancro, Maurizio Quinto di Corato un punto di riferimento per la ricerca

«Si tratta di un lavoro di squadra che ha visto coinvolte la Yanbian University, la Lanzhou University, la Jilin University e la The Hong Kong Polytechnic University. Il gruppo di ricerca dell'Università di Foggia del quale faccio parte si è impegnato in particolare nella ideazione del prototipo e nella interpretazione dei dati sperimentali . Le Università cinesi hanno fisicamente realizzato e testato il dispositivo, incluse le prove con le cellule del sangue».

«La mia prima esperienza all'estero è stata nel 1995, durante il mio periodo di dottorato, presso l'Institut de microtechnique de Neuchâtel, in Svizzera. Da allora ad oggi ho avuto modo la possibilità di lavorare spesso all'estero o di collaborare con esperti internazionali provenienti dagli Stati Uniti, Irlanda, Turchia, Australia, Sud Corea, Germania, Pakistan, per citarne alcuni. Collaborare con colleghi delle altre nazioni, oltre a garantire un arricchimento culturale sul piano scientifico, aiuta a comprendere le differenze e a rispettarle. È un periodo difficile, questo, dilaniato da guerre ed incomprensioni, e l'unica vera arma che abbiamo per combatterle è la conoscenza dell'altro, che è un essere umano come noi, ed il rispetto delle sue usanze e abitudini».