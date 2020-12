Cuori di cioccolato a supporto della ricerca in Piazza Cesare Battisti

Questo fine settimana anche a Corato sarà possibile acquistare il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.Il Cuore di cioccolato Telethon, dono buono per eccellenza, è disponibile quest'anno in un'elegante confezione rinnovata e nei tre gusti classici e squisiti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi). Ancora una volta è realizzato in esclusiva da Caffarel, una delle aziende produttrici di cioccolato più antiche d'Italia, che da anni è garanzia di ingredienti di qualità.Il Gazebo di Fondazione Telethon sarà in Piazza Cesare Battisti oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 dicembre, dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:30 affiancato da un Gazebo del Comune di Corato in cui il personale delle Associazioni di Volontariato fornirà dispositivi di protezione individuale.