Luisa Piccarreta: Nemo propheta in patria?

Luisa Piccarreta, nata a Corato il 23 aprile 1865, è una figura emblematica per la città e per la fede cattolica. La sua vita è stata segnata da esperienze mistiche profonde e da un'intensa spiritualità che l'ha portata a essere considerata serva di Dio dalla Chiesa Cattolica. Il 4 marzo scorso, è ricorso il 77mo anniversario dalla sua morte, ma anche quest'anno la ricorrenza è passata abbastanza inosservata, almeno nella nostra città.Nonostante la sua importanza spirituale, la storia di Luisa Piccarreta rispecchia il detto "Nemo propheta in patria", che suggerisce come spesso le persone non vengano riconosciute o valorizzate nella loro terra d'origine. Questo concetto, tratto dai Vangeli, riflette la difficoltà di essere apprezzati e compresi nel proprio ambiente familiare.La devozione per Luisa Piccarreta si è diffusa in tutto il mondo, più che nella nostra realtà cittadina, che ha dato i natali alla "Santa". In particolare, ci sono comunità e associazioni religiose che si ispirano agli insegnamenti di Luisa Piccarreta, come i "Little Children of Divine Will" nelle Filippine e negli Stati Uniti, che comprendono membri di tutti i ceti sociali. Altre comunità si trovano in Costa Rica, Venezuela, e c'è anche una comunità religiosa di monache di clausura in Perù. Queste comunità si impegnano a vivere secondo la spiritualità della Divina Volontà, contenuta negli scritti di Luisa Piccarreta.Luisa Piccarreta ha vissuto una vita di umiltà e di preghiera, dedicando il suo tempo alla meditazione e alla contemplazione, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che ha dovuto affrontare, anche nella sua Corato. La sua figura rappresenta un esempio di fede e di dedizione, che continua a ispirare molti fedeli nel mondo.La fama di Luisa Piccarreta all'estero può essere attribuita a diversi fattori. Uno di questi è la diffusione internazionale del suo messaggio spirituale, che ha trovato terreno fertile in culture diverse da quella italiana. Inoltre, la sua figura è stata oggetto di interesse per le guarigioni inspiegabili attribuite alla sua intercessione, come nel caso di una donna americana guarita da una grave malattia polmonare. Questi eventi hanno contribuito a rafforzare la sua reputazione e a diffondere la sua conoscenza oltre i confini nazionali.Per quanto riguarda il processo di santificazione, la causa di beatificazione e canonizzazione di Luisa Piccarreta è stata documentata a livello diocesano ed è attualmente in considerazione presso la Congregazione delle Cause dei Santi. Tuttavia, ci sono state delle sospensioni e delle controversie riguardo il processo. Nonostante ciò, la sua vita e le sue opere continuano ad essere studiate e la sua causa è ancora oggetto di attenzione e di sviluppo.La sua santità e l'importanza del suo messaggio spirituale rimangono un punto di riferimento per molti fedeli in tutto il mondo e, quel che ci attendiamo, è che anche nella sua Corato, la figura di Luisa Piccarreta sia maggiormente esaltata da associazioni ed istituzioni.