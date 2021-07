In Piazza Cesare Battisti due alberi dedicati a Luisa Piccarreta

L'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V., ritenendo la cura del creato e l'esaltazione della bellezza come responsabilità e vocazione di ogni cristiano, ha voluto adottare e rivalutare due aiuole presenti in un punto centrale della città, così come nodale è la figura di Luisa Piccarreta per Corato e per i tanti pellegrini che da ogni parte del mondo vi si recano in visita.

Educare al bello significa cogliere le mille sfaccettature che sono in noi, nel prossimo e in ciò che ci circonda e adoperarsi per accrescerne, preservarne e condividerne la bellezza. Ritengo pertanto doveroso ringraziare le aziende della nostra città che, credendo in questa nostra iniziativa, volta all'abbellimento e alla valorizzazione del bene comune, hanno voluto condividerne la bontà, sostenendoci e affiancandoci per portarla a compimento e mi auguro che si sviluppi sempre più il senso di identità e di appartenenza ad una collettività nella quale ognuno può e deve dare il proprio contributo affinché questa cresca e migliori sempre più.

Auspico altresì che, chiunque passi da Piazza Cesare Battisti, indipendentemente dal proprio credo religioso, venga mosso dal desiderio di conoscere la figura di Luisa Piccarreta, nostra illustre concittadina, che riconoscendo l'amore di Dio impresso su ogni cosa creata, e credendo nell'amore scambievole e operoso, gli diceva che se fosse stato in suo potere avrebbe voluto anche lei creargli un cielo, un sole, un mare…., per dirgli che lo amava col suo stesso amore e con le sue stesse opere, perché l'amore che non opera non si può chiamare amore.

Rivolgo il mio invito a partecipare all'inaugurazione degli alberi dedicati a Luisa Piccarreta che si terrà Giovedì 22 luglio p.v., alle ore 21,00 in Piazza Cesare Battisti o a seguire la diretta sul canale YouTube dell'Associazione»

https://www.youtube.com/channel/UCuzpdUwSj3RxZA1eUNxBkxA

«La custodia del creato - scrive in un comunicato Vincenza Arbore, presidente dell'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. - parte dal riconoscerlo come opera creata e donata, per amore, da Dio all'uomo. A noi, come figli riconoscenti, spetta ringraziare nostro Padre per quanto ricevuto in dono e impegnarci per preservarlo e difenderlo.