Vincenza Arbore nuova presidente dell'associazione Luisa Piccarreta

L'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha nominato Vincenza Arbore nuovo presidente dell'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. per il triennio 2020 – 2022 a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, svoltesi nell'assemblea generale dei soci, il 1 dicembre 2019.La nuova presidente avrà come sua vice Annalisa Pellegrino; a Giuseppe D'Introno va la carica di economo e a Riccardina Latti quella di segretario. A completare i 7 membri del Consiglio Direttivo si aggiungono, come consiglieri, Vincenzo Suppa, Francesco Martinelli e Gabriella Cantatore.Vincenza Arbore è il quarto presidente dell'Associazione Luisa Piccarreta dopo Sr. Assunta Marigliano, Sabino Lastella e Michele Colonna."Come previsto dallo statuto - afferma il presidente uscente Michele Colonna- il mio mandato è giunto al termine; ringrazio il Consiglio Direttivo che mi ha affiancato in questi anni, esprimo la mia gratitudine a don Sergio Pellegrini sempre pronto a suggerire le opportune soluzioni ai vari problemi e un particolare grazie ai membri delle varie commissioni che si sono adoperati per il buon funzionamento dell'Associazione, specialmente nell'accoglienza dei pellegrini. Un augurio di cuore al nuovo Consiglio Direttivo e al nuovo presidente affinché possano proseguire il cammino intrapreso per la diffusione del Divin Volere".Vincenza Arbore collabora con l'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. dal 1988.Il 1 ottobre è stata nominata membro e segretaria dell'Ufficio Diocesano "Serva di Dio Luisa Piccarreta" per la durata di 5 anni.Notaio aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Diocesano della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta.Segretaria della 'Segreteria della Causa di Beatificazione della Serva di Dio Luisa Piccarreta'.Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione dal 2002 al 2010 come consigliera e dal 2017 come Economo.Dal giugno 2017 nominata amministratrice del Fondo di Beni della Causa di Canonizzazione Luisa Piccarreta."Desidero ringraziare S. Ecc.za Arc.vo Mons. Leonardo D'Ascenzo - afferma la neo presidente - per la fiducia riposta nella mia persona tramite la nomina da Lui conferitami il giorno 2 Gennaio u.s. a conferma della stima già manifestata dai soci dell'Associazione Luisa Piccarreta P.F.D.V. con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 1 Dicembre 2019. La riconoscenza accordatami mi onora e mi incoraggia a svolgere con impegno, dedizione e spirito di servizio questa importante missione che nostro Signore ha voluto affidarmi - continua la Arbore - forte anche dell'esperienza ormai trentennale maturata all'interno dell'Associazione stessa e dell'esperienza di economo in seno al precedente Consiglio Direttivo 2017-2019, che ringrazio per il lavoro finora svolto.I principali obiettivi da raggiungere in questo triennio - spiega la nuova guida dell'Associazione P.F.D.V.- riguardano il progetto di ristrutturazione della Casa Museo Luisa Piccarreta che integra il restauro dell'immobile con l'allestimento di un laboratorio finalizzato alla divulgazione e alla conoscenza della Serva di Dio attraverso strumenti innovativi e il progetto di "unità" di tutti i gruppi o cenacoli della Divina Volontà, sparsi nel mondo, attraverso la struttura di servizio "Famiglia del Divin Volere" di cui la nostra Associazione si è dotata.Credo e confido in nostro Signore e nell'aiuto e suggerimenti dei consiglieri, di tutti gli associati e di quanti vorranno affacciarsi alla conoscenza della nostra realtà; insieme - conclude la presidente - lavoreremo in umiltà e fraternità, come famiglia, per Luisa, per la sua Causa di Beatificazione e per l'Associazione a Lei intitolata".